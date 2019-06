De Britse regisseur Ursula Macfarlane geeft in haar documentaire een korte samenvatting van Weinsteins opkomst als filmbons. Afkomstig uit de wereld van de concertpromotie, is Harvey een straatvechter die zijn zin altijd doordrijft. Zijn filmliefde doet hem zijn bakens verzetten. Samen met zijn broer Bob maakt hij vervolgens productiemaatschappij Miramax groot en begint te grossieren in Oscarwinnende films.

De inktzwarte schaduwkant van zijn genie als producent is dat Harvey Weinstein zijn macht en invloed ook gebruikt om vrouwelijke medewerkers en hoopvolle actrices tot seks te bewegen. Waarbij hij ook dan met ‘nee’ geen genoegen neemt. Door gesprekken met voormalig medewerkers en slachtoffers schetst de regisseur van Untouchable een indringend beeld van zijn misbruikpraktijken.

Soms voelt Macfarlane’s neiging om praatjes met plaatjes te illustreren daarbij wat geforceerd. Maar minstens zo vaak maakt het (archief)materiaal dat zij gebruikt Weinsteins machtswellust voelbaar. Vooral dankzij de beklemmende context waarin zij de door haar gebruikte beelden weet te plaatsen.