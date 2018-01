Gebiedsverbod haatimam verlengd

De Syrische prediker is al jaren bezig om voet aan de grond te krijgen in de twee Haagse wijken waar veel kwetsbare jongeren wonen, die vatbaar zijn voor jihadisme en radicalisering.

Burgemeester Krikke (VVD) noemt de beslissing om Fawaz langer te weren ’goed’. „De afgelopen maanden is het rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield, zoals de boekhandel van de stichting Qanitoen. Dat laat zien dat het gebiedsverbod een middel is dat werkt”, aldus Krikke.

Brief

„Tegelijkertijd zien we dat Fawaz Jneid nog steeds actief is via bijvoorbeeld sociale media. Hij geeft er geen blijk van zijn sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen te hebben losgelaten. Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in de Schilderswijk en Transvaal.”

De haatimam, die in het verleden is veroordeeld voor het sluiten van illegale sharia-huwelijken, is per brief door de NCTV op de hoogte gesteld. Hij is in beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter die bepaalde dat het eerdere gebiedsverbod terecht is opgelegd.