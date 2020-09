Vinvis gespot in Nederlandse deel Noordzee

Een woordvoerder van SOS Dolfijn laat aan Nu.nl weten dat er geen reden is tot zorg. „Het gedrag zag er rustig uit”, aldus de woordvoerder. Het dier leeft van plankton en dat is volgens SOS Dolfijn ook genoeg in de Noordzee te vinden.

Er spoelen wel vaker dode walvissen aan op de Nederlandse stranden, maar het is best bijzonder dat een levend exemplaar is waargenomen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dat gebeurde deze eeuw slechts drie keer.

De ’gewone vinvis’ komt binnen Europa vooral voor in de Golf van Biskaje en de Middellandse Zee.