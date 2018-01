Forse boete dreigt door te late breedbandwet

Ⓒ ANP

BRUSSEL - Nederland dreigt een forse boete te krijgen omdat een richtlijn die snel internet goedkoper moet maken nog altijd niet is omgezet in wetgeving. De Europese Commissie sleept Nederland daarom voor het Europees Hof van Justitie. Ze wil dat de rechters een boete van ruim 87.000 euro per dag opleggen. De eventuele boete geldt dan vanaf de dag van de uitspraak.