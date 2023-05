Zwitsers bergdorpje op het punt te worden verpletterd

Niet dat het bevel tot evacuatie als een verrassing komt voor de naar schatting 70 inwoners. Brienz, gelegen in het oostelijke kanton Graubünden, wordt al langer aangemerkt als een geologische tijdbom. Het dorp zelf glijdt langzaam maar zeker het dal in. Met als gevolg dat de kerktoren inmiddels scheef staat en veel huizen allerlei scheuren hebben. Pogingen om de boel te stabiliseren zijn op niets uitgelopen.

Maar het gevaar nu ligt niet onder de voeten van de inwoners, maar boven hun hoofden. Dat er regelmatig stevige rotsblokken in de achtertuin belanden, daar zijn de dorpelingen net zoals de meeste bergbewoners wel aan gewend. Maar nu dreigt de hele bergwand - die ook al aan het schuiven was - in een klap naar beneden te komen. Een deel van de wand, bijgenaamd het ’eiland’, gleed elk jaar zo’n 30 meter weg.

De autoriteiten voorzagen daarom al veel eerder dat een evacuatie onvermijdelijk was, maar hadden ingeschat dat ze nog tot eind deze zomer de tijd hadden. Er was zelfs een dorpsvergadering voor eind deze week gepland. Maar dinsdagochtend kwam het nieuws dat er geen tijd meer te verliezen is.

Afgegrendeld

Het dorp is inmiddels afgegrendeld. Niemand mag er nog in en de bewoners zelf hebben tot uiterlijk vrijdag de tijd om hun boeltje te pakken en te verkassen. Tot groot verdriet. „Ik hou van deze plek”, zei een jonge vrouw tegen de Zwitserse televisie, „het is hier mooi en rustig.”

„Ik ben er klaar voor”, zo zegt een oudere vrouw met de koffer in haar hand staand in de deuropening van haar huis tegen de BBC. „Maar ik wacht tot het allerlaatste moment.”

Dat het bevel tot evacuatie zo plots komt, heeft alles te maken met de opwarming van de aarde. Die maakt het doen van betrouwbare voorspellingen - heel normaal in een bergland als Zwitserland - steeds moeilijker. Want Zwitserland is met zijn gletsjers extra gevoelig gebleken voor temperatuurschommelingen.

Door de stijging van de temperatuur is het ontdooien van gletsjers en het verdwijnen van gebieden met permafrost in een stroomversnelling geraakt. Gevolg daarvan is dat rotsen instabiel worden.

Wereldberoemd

In 2006 vielen er grote stukken rots af van de wereldberoemde Eiger, een haast 4000 meter hoge berg met een rotswand van honderden meters. En in 2017 werd het dorpje Bondo, ook in Graubünden, bedolven onder een aardverschuiving die aan acht mensen het leven kostte.

Dat lot staat Brienz ook te wachten. Geologen voorspellen dat in de komende zeven tot 24 dagen twee miljoen kubieke meter rots (het zogenoemde ’eiland’) naar beneden komt. Hoe precies, dat is nog niet duidelijk. Het kan in delen komen en relatief langzaam, of in een keer alles tegelijkertijd. In dat laatste geval houdt Brienz op te bestaan.