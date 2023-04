Man (81) mishandelt vrouw (85) om ’ingepikte’ parkeerplek

De vrouw wilde haar auto parkeren op het Wagnerplein in Tilburg. Ze had niet in de gaten dat de man ook stond te wachten op de vrijgekomen parkeerplaats, toen ze haar auto daar neerzette. Toen de vrouw uitstapte zou hij woedend op haar afgelopen zijn en geroepen hebben dat ze ’zijn’ plek had ingepikt.

Daarop zou de man haar tegen haar borst en schouders hebben geslagen. Ook zou hij haar opgetild hebben en in de bosjes gegooid. Een omstander wist de autosleutels van de man af te pakken zodat hij niet weg kon. De man is daarop aangehouden. De vrouw raakte lichtgewond en was heel erg geschrokken, aldus de politie.