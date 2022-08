Uitslaande brand bij autobedrijven in Friese Surhuisterveen

Het betreft volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân een autogarage en een automaterialenhandel die volledig in brand staan. Beide bedrijven bevinden zich aan de Zoom in het dorp op de grens van Friesland en Groningen. Beide bedrijven zijn volledig uitgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden.

Iets voor 00.30 uur kwam netbeheerder Liander ter plaatse om het gas af te sluiten, zodat ook de laatste twee vuurhaarden konden worden afgeblust. Daarvoor is ook een kraan ter plaatse.

Bij het nablussen bleek dat er vaten met olie zijn geknapt en dat olie in het riool liep. Daarom is het riool gedeeltelijk afgesloten. Zondag wordt dat deel leeggezogen en de olie afgevoerd. Het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen, meldde de brandweer om 01.15 uur.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden die daar last van hebben ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te schakelen.