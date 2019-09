Tieners gezocht om doodtrappen kat in Delfzijl

Ⓒ Unsplash

DELFZIJL - De politie is op zoek naar twee jongens die een kat zouden hebben doodgetrapt. Dat gebeurde zondag op de Zwaluwoever in Delfzijl. Beide verdachten zijn vermoedelijk rond de 17 jaar oud, meldt de politie op Facebook. Waarom het tweetal het dier zou hebben gedood, is onbekend.