Duikers vinden verloren trouwring terug op trouwdag stel: ’Mooier geschenk hadden we ons niet kunnen wensen’

„’Als een speld in een hooiberg’ gaven ze al aan ’en het zicht onder water is niet al te best’. Daar zitten we dan, turend over de plas”, zo beschrijven de twee de zoektocht op Facebook. „Nu zitten we aan de kant van het water, zenuwachtig over de strakke plas te staren. Af en toe zien we belletjes boven komen, ze zijn op de juiste plek aan het zoeken.”

Zelf hadden ze ook al geprobeerd om de trouwring te vinden, „tot oorpijn en een bloedneus van de druk aan toe”, maar zonder resultaat. „Als laatste redmiddel hebben we contact gezocht met de duikvereniging.”

Alex, Jan en Annet laten weten wel te willen helpen. En na enig speuren vinden ze wonder boven wonder de ring terug, op 19 juli 2020, de trouwdag van het stel. „Een mooier geschenk op ons 1-jarig huwelijksjubileum hadden we niet kunnen bedenken. Duizendmaal dank!”