’Slavenhandel bestond al’

Zelfs ver voor onze jaartelling waren slaven gemeengoed in Afrika. Zo werden in Egypte voor het bouwen van piramides slaven gebruikt. Afrikaanse stammen handelden eeuwen in slaven van andere stammen en verkochten deze door. Zoals later aan de Europeanen. Nu lijkt de discussie te gaan over hoe schuldig Europa en met name Nederland wel niet is in deze kwestie, maar de oorsprong ligt in Afrika zelf.

Piet v/d Maazen, Meijel