’Hond gruwelijk mishandeld door stel agenten’

De hond kwam bij de dierenarts in Zevenaar met vijf taserpijlen in zijn lichaam en één pijl in zijn oog. Het dier miste ook een hoektand, had afgebroken voortanden en een gebroken kaak en was volgens de dierenarts hard geschopt.

Een arrestatieteam van de politie wilde die dag bij een woning in Duiven de partner van de eigenaresse van de hond aanhouden. De man zou gewapend zijn en zou iemand hebben bedreigd. Toen er iemand naar buiten kwam met de hond aan de lijn, moest die ergens worden vastgezet. „Ik moest Tommy aan de boom binden, dan zou er niets met hem gebeuren”, zegt Vivian Damsté, de vrouw des huizes, tegen De Gelderlander.

Schokkende videobeelden

Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat een agent daarna een stroomstootwapen afvuurt op de vastgebonden hond, die neervalt. Daarna zijn er steeds agenten bij de hond, de familie is er niet.

De hond bleek later ernstig toegetakeld, stelt de advocate van de familie, Machteld Roethof. Het dier werd die nacht nog naar een dierenarts gebracht. Die concludeerde dat Tommy zes keer was getaserd. ’De haaktand moet met zeer grote en brute kracht verwijderd zijn’, schrijft de dierenarts in zijn rapport.

De agenten die hond Tommy naar de arts brachten, zeiden dat de hond iemand had aangevallen, en daarom getaserd was.

Bekijk een korte documentaire over het voorval. Tekst loopt verder.

Foto’s van Tommy op de bewuste avond zijn zeer schokkend. „Ik trof één bloedbad aan. Het was te gruwelijk voor woorden. Ze hebben doelbewust in het hoofd geschoten”, vertelt Cher, dochter van de familie aan een korte film.

De advocate van de familie, Machteld Roethof, gaat aangifte doen. Ze vraagt ook het Openbaar Ministerie om de rijksrecherche opdracht te geven voor een onderzoek. „Lange tijd was het onzeker of de hond het zou overleven.”

’Melding al foutief’

Volgens Roethof was de politieactie het gevolg van een onjuiste melding. De verdachte man zou geen vuurwapen maar een telefoon in zijn hand hebben gehad. Hij is die avond wel gearresteerd.

Volgens haar moet de politie eerst inhoudelijk reageren op twintig vragen die ze over het incident heeft gesteld voordat de familie aangifte kan doen. De Landelijke Eenheid meldt dat er een intern onderzoek loopt van het bureau Veiligheid, Integriteit & Klachten.