Premium Het beste van De Telegraaf

Topman Benschop beweerde dat luchthaven ’werd overvallen’ Schiphol was gewaarschuwd voor zomerchaos: ’Seinen al maanden op rood’

Door Koen Nederhof en Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Schiphol had de enorme drukte van vorige zomer al maanden van tevoren kunnen zien aankomen, blijkt nu uit onderzoek. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Schiphol wist al in het najaar van 2021 dat de beveiliging het aantal passagiers in de zomerperiode van 2022 niet zou aankunnen. Dat blijkt uit een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) dat vrijdag is gepubliceerd. Beveiligingsbedrijven trokken toen aan de bel dat zij niet konden leveren.