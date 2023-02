Angst en paniek na nieuwe aardbeving Turkije: ’De nachtmerrie houdt niet op’

Dat verklaarde voorzitter Yunus Sezer van de Turkse rampendienst AFAD. „Onze zoek- en reddingsinspanningen gaan onverminderd door”, vervolgde hij. Het aantal doden kan nog sterk oplopen. In het aangrenzende Syrië kwamen minstens vijf mensen om het leven en raakten eveneens veel inwoners gewond.

De laatste aardbeving van maandagavond had een kracht van 6,4 op de Schaal van Richter; het epicentrum lag in Defne in Hatay. De aardbeving werd tot in Libanon, Egypte en op Cyprus gevoeld. Er waren ook verscheidene naschokken, waaronder een heftige beving van 5,6 op de Schaal van Richter drie minuten later, met het epicentrum in Samandag.

Breuken

De Turkse geoloog Cenk Yaltirak van de technologische universiteit in Istanbul verklaarde dat de aardbevingen in Defne en Samandag niet de naschokken waren van de aardbevingen van twee weken geleden, maar op zichzelf staande aardbevingen. Er zijn daar grote en kleine breuken in de regio die middelgrote aardbevingen veroorzaken, zo liet hij weten.

Het aantal slachtoffers is dit keer weliswaar nihil ten opzichte van de meer dan 47.000 doden door de rampzalige aardbevingen van twee weken geleden, maar de paniek was opnieuw groot. „De grond zakte onder onze voeten weg, dit was geen naschok”, aldus de Turkse journalist Buse Deviren van CNN Türk. Mensen vreesden opnieuw voor hun leven.

Alsnog ingestort

Gebouwen die na de vorige aardbevingen nog overeind stonden, begaven het dit keer wel. Dat gold vooral voor gebouwen met meerdere verdiepingen die bij de eerdere aardbevingen al schade hadden opgelopen. Ook een deel van het historische gebouw van het gouverneurschap in Hatay stortte in. Andere gebouwen staan nog op instorten. Politieteams hebben daarom de gedeelten waar instortingsgevaar is, afgezet. Reddingswerkers proberen mensen onder het puin vandaan te halen.

Er zijn overal stofwolken. De elektriciteit is gedeeltelijk weggevallen in het getroffen gebied. Volgens de burgemeester van Defne, Ibrahim Güzel, zijn de gevolgen van deze aardbeving voor zijn plaats veel ernstiger dan die van de aardbevingen van twee weken geleden. Twee ziekenhuizen in Hatay moesten worden ontruimd. Patiënten op de intensive care werden met ambulances naar veldhospitalen gebracht.

Tsunami

Aanvankelijk bestond er ook gevaar op een tsunami. Het Europees-mediterraans Seismologisch Centrum (EMSC) had dit afgekondigd. Daarom werd opgeroepen om de kust te mijden. Maar vicepresident Fuat Oktay gaf later aan dat de waarschuwing voor een nieuwe tsunami was opgeheven.

Een groot probleem is dat er nieuwe aardbevingen worden verwacht. De Turkse geoloog Naci Görür zei dat hij deze aardbevingen in Hatay al had zien aankomen. Hij voorspelt dat er nu vooral moet worden gelet op de Zuid-Turkse stad Adana en op Cyprus. Daar bestaat de kans op aardschokken.

Ook waarschuwt Görür voor de stad Malatya en vooral het gebied ten noordoosten van Malatya, bij de plaatsen Ovacik, Nazimiye en Karakocan.