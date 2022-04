Fietser (40) overleden door ongeluk met bestelbus in Doetinchem

Het ongeluk vond plaats op een oversteekplaats, maar het is nog niet duidelijk wie er door rood is gereden. De politie heeft een deel van de weg afgezet om onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd. Over de leeftijd of woonplaats van het slachtoffer kon de politie nog niets kwijt.

Getuigen van het ongeval worden gevraagd zich te melden.