Koning Willem-Alexander even stil als hij zijn chique Hermes-das moet afknippen

Het Weertse ontvangstcomité verrast de koning met de vraag of hij zijn stropdas wil afknippen. Ⓒ EPA

Weert - Op werkbezoek met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) komt koning Willem-Alexander zowaar even in verlegenheid. Zijn visite zou in het teken staan van dak- en thuislozenopvang. Maar het bezoek is amper begonnen, of er valt een pijnlijke, royale stilte.