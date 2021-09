Premium Het beste van De Telegraaf

Ouders doodgereden Tamar (14) doen voor het eerst hun verhaal: ’De eerste gedachte was, hoe moet ik nu verder leven’

Door Virginia Groenendijk Kopieer naar clipboard

Tamar in 2017 op een boot tijdens een bruiloft. Ⓒ Helen Navajas photography

Marken - Vorig jaar juli werd de 14-jarige Tamar uit Marken doodgereden. Sindsdien is er veel geschreven over de zaak, maar weinig over het meisje zelf. Trijntje (52) en Jan (54) willen nu praten over het verlies van hun dochter. ,,Mijn eerste gedachte was: hoe moet ik nu verder leven?’’