Pakjesavond intiemer, maar: ’Het blijven liedjes, gedichtjes, snoepgoed en cadeautjes’

Hoor wie klopt daar? Thijs en Iris zwaaien naar Sinterklaas in Zoetermeer. Ⓒ Rias Immink

’t Heerlijk avondje is gekomen. Maar in coronatijd, met de zwartepietendiscussie op een hoogtepunt, wordt het zacht gezegd een iets andere Sinterklaasavond dan we gewend zijn. Hoor wie klopt daar kinderen? „Desnoods een rode Piet, als mensen dat willen.”