Motorrijder verongelukt op A59 bij Rosmalen

De hulpdiensten werden om 09.22 uur gewaarschuwd over het ongeluk op de snelweg van Nijmegen naar Tilburg bij knooppunt Hintham. De politie kan nog niets zeggen over de leeftijd, het geslacht en de woonplaats van het slachtoffer, omdat de familie nog in kennis moet worden gesteld.

Rijkswaterstaat meldt dat vanwege het politieonderzoek de verbindingsweg van de A59 vanuit Oss naar de A2 richting Eindhoven is afgesloten. De weg wordt naar verwachting rond 12.30 uur weer vrijgegeven. Vanaf knooppunt Paalgraven is er een omleiding ingesteld via de A50 en de N279.