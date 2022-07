Beelden opgedoken van schietpartij in Groningen: ’Oprotten, wegwezen!’

Binnenland

Leeuwarder (50) overleden na schietincident binnenstad Groningen

De schietpartij in de Haddingestraat in Groningen zaterdagavond heeft een 50-jarige man uit Leeuwarden het leven gekost, meldt de politie zondagmiddag. Twee mannen van 47 en 58 jaar oud uit Leeuwarden raakten gewond. Een 24-jarige man uit Groningen is aangehouden voor betrokkenheid bij het schietinc...