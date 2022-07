Beelden opgedoken van schietpartij in Groningen: schutter werd opgejaagd en schoot vijf keer

Buitenland

Twintig mogelijke gevallen van needle spiking op festival in Luik

Op het festival Les Ardentes in Luik zijn donderdag en vrijdag twintig mogelijke gevallen van ’needle spiking’ gemeld, heeft het Belgische Rode Kruis zaterdagavond bekendgemaakt. Het is niet bekend of er ook meldingen bij de politie zijn gemaakt.