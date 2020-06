28 opgepikte migranten testen positief na aankomst op Sicilië

De migranten waren na hun aankomst ondergebracht en getest op het quarantaineschip Moby Zazà, dat voor de kust van Porto Empedocle op Sicilië ligt. De regionale president van Sicilië, Nello Musumeci, bevestigde de infecties.

Het schip Sea Watch 3 kreeg zondag toestemming om de haven van Sicilië binnen te varen. Sinds de coronacrisis moeten migranten die op dit soort schepen in Italië aankomen twee weken in quarantaine verblijven op een ander schip, zoals de veerboot Moby Zazà.

De Sea Watch 3 had van de Italiaanse autoriteiten groen licht gekregen om op zondag in Sicilië aan te leggen nadat de bemanning 209 migranten had opgepikt op zee voor de kust van Libië in drie afzonderlijke operaties binnen 48 uur.