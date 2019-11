Bestuurder (38) overleden na ongeval Limburg

De man was bestuurder van een auto die op de N278 in de flank werd geraakt door een lijnbus. De vrouw van de overleden bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun drie kinderen raakten door het ongeval licht gewond. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Vijf passagiers van de bus liepen lichte verwondingen op en konden na behandeling naar huis.

