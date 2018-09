Josje over de angst voor terugkeer van borstkanker: ’Wat is dat voor bult?’

In 2010 kreeg Josje de diagnose. ’’Toen uiteindelijk in 2010 het zwaard van Damocles viel, kwam ik in een bizarre spagaat terecht. Enerzijds had ik eindelijk duidelijkheid over de oorzaak van het tepelvocht, de pijn, de ontstekingen en de kuiltjes. Anderzijds sloeg de doodsangst me om het hart; want als die kl*tekanker er al minstens acht jaar zat, hoever zou die dan al zijn uitgezaaid? Tijdens het maken van de doorslaggevende echo, zaagde ik in gedachten al planken voor mijn kist.’’

Wat volgde voor Josje was een uitputtende gang langs afdelingen waar haar borst geamputeerd werd, ze chemo kreeg en bestraald werd. Negen maanden was ze vaker in het ziekenhuis dan thuis. ’’Negen maanden: in die tijd kun je een heel nieuw mens creëren. Dat was dan ook precies wat ik deed; ik liet de Josje van vóór de borstkanker achter en uit de as herrees een krachtiger, puurder, meer vastberaden en dankbaarder versie van mij: Josje 2.0.’’

Er volgde twee jaar van fysiek en mentaal herstel. Tijdens haar ziekte had Josje een boek geschreven. ’’Als ik weleens dacht: 'What the F? Wat is dat voor bult?', en ik voelde hoe de angst om uitzaaiingen te hebben en dood te gaan me dreigde te overspoelen, dan pakte ik mijn boek, las over het gesprek met de radiotherapeut dat erg veel weg had van een scène uit Jiskefets Dierenwinkel, en schuddebuikte de demonen weg.’’

