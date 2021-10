Remkes over kabinetsonderhandelingen: het wordt pionieren

Remkes en Koolmees gaan met VVD, D66, CDA en CU serieus proberen om tot een dun regeerakkoord te komen. De kandidaat-ministers krijgen vervolgens veel meer vrijheid dan voorheen om dat slanke regeerakkoord in een regeerprogramma te gieten, is het idee. In het verleden is al veel vaker geprobeerd om tot een beknopt regeerakoord te komen. Dat lukte eigenlijk nooit.

„Het zal veel van partijen vragen”, weet Remkes. De verleiding is volgens hem immers groot om toch weer veel dingen vast te leggen. „Daarom is er bij partijen een omslag nodig in het denken.”

Grote vraagstukken

Koolmees wijst erop dat er hele grote vraagstukken liggen zoals woningnood, klimaat, stikstof, bestuurscultuur en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

De informateurs hopen nog steeds dat PvdA en GL bereid zijn om een vorm van medewerking te verlenen bij het opstellen van het summiere regeerakkoord, maar tot dusverre waren ze daar glashelder over. Beide linkse partijen willen daar niet op voorhand groen licht voor geven. „Er was geen warme schouder”, zag Remkes. „We kunnen ze niet met de haren erbij slepen.”

Opmerkelijk is dat het informateursduo andere politieke partijen niet bij naam noemt. Daar naar gevraagd zegt Remkes dat de deur voor hen niet op slot zit. „Maar dan moeten ze wel zelf het signaal geven dat men een wezenlijke bijdrage wil leveren”, geeft hij ze mee.

„Wordt het een eenvoudig traject? Zeker niet”, schetst Remkes. „Maar de vier partijen hebben een eerste stap gezet.” Bij hen ziet hij een groot gevoel van urgentie. „Maar een garantie op succes is er niet.”

Woensdag zijn de eerste formatiegesprekken in de nieuwe samenstelling meteen in de ochtend van start gegaan. CDA-leider Hoekstra was drie kwartier binnen om de praten over het proces en een deel van de onderwerpen op de formatietafel. „We willen er allemaal een succes van maken. Dus dat betekent dat er voor alle vier de partijen voldoende in moet zitten. Je moet rekening houden met de anderen, want ook de anderen moet thuis komen met een resultaat waarvan ze zeggen: daarom zat ik er ook bij.”