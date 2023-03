In dit tropische ’paradijs’ is 1 op de 10 inwoners verslaafd aan heroïne

Van de bijna 100.000 inwoners zijn er tussen 5.000 en 6.000 verslaafd. Maar liefst tien procent van de beroepsbevolking zou geregeld heroïne gebruiken. De drug is relatief goedkoop op de eilanden en snel uitverkocht in de kleine, geïmproviseerde winkeltjes. En in gevangenissen zitten genoeg corrupte cipiers die ervoor zorgen dat gevangenen hun verslaving kunnen blijven voeden.

De reden dat heroïne er zo wijdverspreid is, is de ligging van de eilandengroep. Pal op de smokkelroutes vanuit Iran en Afghanistan richting Oost-Afrika en Europa. Doordat het land meer dan een miljoen vierkante meter aan territoriale wateren heeft, is het voor smokkelaars erg makkelijk om aan te meren en hun drugs het land binnen te brengen. Een poging om daar paal en perk aan te stellen, heeft het probleem alleen maar verergerd, zegt president Wavel Ramkalawan. „De Iraanse smokkelaars werden opgepakt maar hebben in de Seychelse gevangenis een netwerk ontwikkeld, waardoor meer Seychellers betrokken raakten.”

Gratis methadon

De overheid besloot geen ’war on drugs’ te starten, maar begon een alternatieve aanpak om de bevolking te doen afkicken. In de hoofdstad Victoria rijdt elke ochtend een wit busje rond om de sterke pijnstiller methadon uit te delen. Iedereen die geregistreerd staat als verslaafd kan een gratis dosis afhalen. Methadon kan helpen om de afhankelijkheid van heroïne af te bouwen, maar afkicken met de pijnstiller – zonder daarbij een plan of therapie te volgen – heeft weinig kans op succes. Voor veel Seychellers is dat busje overigens geen hulpmiddel om af te kicken, maar wel een gratis shot. Extreem gevaarlijk, want methadon samen met heroïne innemen, kan leiden tot een overdosis.

De huidige president zit er pas twee jaar en wijt het falende drugsbeleid aan zijn voorgangers. „We hebben van de Verenigde Arabische Emiraten geld gekregen om een goede afkickkliniek te bouwen”, zegt president Ramkalawan. „En dat gaan we doen.” De nood is hoog, want inwoners beginnen nu ook crack en crystal meth te gebruiken. En tegen die verslavende drugs kan methadon al helemaal niet helpen.