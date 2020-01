VVD: geen vergunning meer voor ’zorgcowboy’

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Zorgaanbieders die hebben gesjoemeld, nemen het grote risico dat hun vergunning wordt geweigerd of afgenomen. Zulke ’zorgcowboys’ mogen niet opnieuw de kans krijgen bijvoorbeeld valse of te hoge declaraties in te dienen, vindt de VVD.