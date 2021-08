Grote drukte op strand Hoek van Holland: parkeerplaatsen vol, lange files

Dat meldt de gemeente op Twitter.

Ook op de wegen richting andere stranden is het druk. Er staat zo’n zeven kilometer file voor de afrit Oostvoorne, richting het strand van Rockanje. Wie met de auto op weg is naar de stranden op Flakkee moet rekening houden met een extra reistijd van 40 minuten. Ook op de N59 via A29 vanuit de Hoeksche Waard is het druk op de weg.