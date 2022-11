Gemeente Utrecht schaft gratis parkeren op feestdagen af: ’niet inclusief’

Zo redeneerden althans de raadsfracties van GroenLinks, D66, PvdD en Student & Starter, in een motie in november 2021. Het nieuwe Utrechtse college, waar naast GroenLinks en D66 ook Student & Starter, PvdA en ChristenUnie in zitten, bracht de plannen vrijdag middels een raadsbrief naar buiten.

De vrijstelling van parkeerbelasting op feestdagen wordt in één keer opgeheven omdat ‘het voor de doelgroepen direct duidelijk en helder is’, aldus het progressieve gemeentebestuur. In de raadsbrief vallen de termen inclusiviteit en gelijkwaardigheid overigens niet.

Autobezitters meer belasten

De fracties achter de motie laten daar echter geen twijfel over bestaan. Ze wilden het gratis parkeren afschaffen omdat er ‘voor belangrijke feestdagen uit andere religies of culturen geen vrijstelling geldt’.

Het afschaffen van gratis parkeren treft evenwel parkeerders van álle gezindten. Een belangrijke pijler onder het coalitie-akkoord is om autobezitters, net als huizenbezitters (via de ozb), meer te belasten om de begroting dekkend te maken. De tarieven voor parkeren en voor parkeervergunningen gaan daarom flink omhoog.

Extra werk

Met het opheffen van de regeling haalt de gemeente zich wel extra werk op de hals. Naast het aanpassen van alle parkeerautomaten zijn dat onder meer de digitale registratie van parkeerrechten en het informeren van belproviders (apps voor betaald parkeren).

Daarnaast is er voor de communicatie een aanpak opgesteld ‘om iedere doelgroep op een passende wijze te informeren over de wijziging in parkeerbeleid’. Volgend jaar wordt de (niet zo blijde) boodschap steeds herhaald rondom de feestdagen waarop de vrijstelling van toepassing was.