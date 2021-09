Belgische journalist sprak aanslagpleger Salah Abdeslam vlak na aanslagen Parijs

Charlotte Legrand sprak een aantal jongemannen in een donkere auto aan op de grens, terwijl ze door de douane werden gecontroleerd. „Ze waren niet heel aardig, maar gaven wel antwoord op mijn vragen. Ze lieten ook allemaal netjes hun papieren zien. Een van de mannen zat achterin in een soort slaapzak”, zei Legrand. Die laatste was Abdeslam. De auto kon na de check zonder problemen België inrijden.

De mannen in de auto vonden dat ze wel vaak werden gecontroleerd. Abdeslam zei dat het al de derde controle was. „Maar gezien de omstandigheden is dat volledig te begrijpen.”

Op het moment dat Legrand met Abdeslam en zijn medeplichtigen sprak, was er nog weinig bekend over de aanslagplegers en de vluchtauto. „Toen er meer informatie naar buiten kwam, vroegen collega’s aan mij of ik niet met Abdeslam had gesproken.”

Aanhouding

Abdeslam was uiteindelijk de enige aanslagpleger die er levend vanaf kwam. Hij werd in Brussel opgepakt.

Bij de aanslagen in Parijs in november 2015 kwamen 130 mensen om het leven, zeker 350 mensen raakten gewond.

Monsterproces

Vanaf komende woensdag worden de daders en handlangers van de aanslagen berecht. Het wordt een uitzonderlijk proces, vanwege de omvang én de grote betekenis voor slachtoffers en nabestaanden. „Ik wil spreken om te vertellen hoeveel impact deze avond op mijn leven heeft gehad.”

„Het is alsof je de Mount Everest gaat beklimmen op je sokken”, zei advocaat Jean Reinhart op radiozender France Inter. „We weten niet of we de top halen, want we hebben het nog nooit gedaan, een zitting van negen maanden. Niemand niet, ook de voorzitters van het hof niet.”

De raadsman vertegenwoordigt een honderdtal nabestaanden en overlevenden van de aanslagen op 13 november. Bij aanvallen van zelfmoordterroristen op het Stade de France, Parijse cafés en het Bataclantheater vielen 131 doden en 400 gewonden.