Slapende man met wapen aangehouden in Rotterdamse metro

Medereizigers zagen omstreeks 23.30 uur dat de man een vuurwapen bij zich had en waarschuwden het metropersoneel. De metro werd stilgezet op station Westpolder in Berkel en Rodenrijs.

Agenten gingen het treinstel in en troffen de man slapend aan. Hij bleek inderdaad een wapen bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen.