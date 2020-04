Op de coronarem: auto’s in Brussel maximaal 20 km/u

Lege straten in Brussel, 5 april. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

BRUSSEL - Voetgangers en fietsers krijgen vrij baan in Brussel zolang de coronacrisis voortduurt. Vanaf begin mei mogen auto’s in het centrum van de Belgische hoofdstad maximaal 20 kilometer per uur rijden alsof het een woonerf is, heeft burgemeester Philippe Close bekendgemaakt.