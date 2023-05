Man (61) gestoken tijdens ruzie met groep jongeren

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

EMMELOORD - In Emmeloord heeft maandagmiddag een steekpartij plaatsgevonden tijdens een ruzie tussen een man en een groep jongeren. Een 61-jarige man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een 17-jarige verdachte is aangehouden.