Coalitie legt laatste hand aan dwangwet asielopvang, Veiligheidsberaad stelt ultimatum

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) miste eerdere deadlines, erkende hij vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. „Er zal komend weekend nog overleg plaatsvinden”, aldus de VVD-bewindsman, die overigens liever over een ’spreidingswet’ spreekt. Gemeenten die veel asielzoekers opvangen zouden -zo is het plan- daar ook ruimhartig voor worden betaald door het Rijk.

Een ingewijde meldt echter dat er nu een akkoord is gesloten tussen de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en CU. „Er zijn geen aantallen afgesproken en ook geen plafond.” Toch zou dwang nu permanent zijn geworden. Dat ligt gevoelig binnen de coalitie. Met name de VVD voelt de hete adem van de achterban in de nek, nu veel regiobestuurders niets voelen voor dwang en drang.

Opvangplekken onderling uitruilen

Een ander punt van de deal is volgens een andere ingewijde dat gemeenten opvangplekken voor asielzoekers ’onderling kunnen uitruilen’ aan bijvoorbeeld andere kwetsbare groepen (opvang aan vrouwen in een kwetsbare positie) en statushouders. Over concrete aantallen en verdeelsleutels zou echter nog geen definitieve duidelijkheid zijn. De verwachting is dat dat maandag wel volgt, als Van der Burg de laatste aanpassingen op verzoek van partijen heeft aangebracht. In elk geval zal de VVD er nog intern beraad over voeren.

Volgens een Haagse bron zal de eerste vier jaar de staatssecretaris van Justitie toezien op de verplichting voor gemeenten om opvangplekken te realiseren. Gemeenten die niet aan die verplichting voldoen, kunnen dan een ingreep krijgen vanuit Den Haag.

Provinciebesturen

Na dat termijn van vier jaar wordt deze bevoegdheid overgeheveld naar provinciebesturen. Die provinciebestuurders zien nu ook al toe of gemeenten wel genoeg statushouders kunnen opvangen. Als zij dat niet doen, kunnen ze de gemeenten overrulen en over hun hoofden heen besluiten nemen. „Dat heet interbestuurlijk toezicht.” Onduidelijk is nog of er ook concrete maatregelen worden genomen om de instroom van het aantal asielzoekers te beperken, iets waar de VVD-fractie meermaals op hintte.