Kabinet denkt aan eigen testbijdrage ongevaccineerden

In de Tweede Kamer werd woensdag gedebatteerd over de corona-aanpak. Eerder zijn moties in de Kamer aangenomen waarin is opgenomen dat Nederland geen vaccinatieplicht opneemt. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) staat het kabinet nog altijd achter die boodschap. Hij is ’trots’ op de 85 procent van de Nederlanders (boven de 12 jaar) die gevaccineerd is. Desalniettemin is in behoorlijk wat wijken en bevolkingsgroepen „nog veel ruimte” voor een hogere vaccinatiegraad. Om die te bereiken, moeten onder meer prikbussen zorgen voor een laagdrempelige toegang tot vaccins „op schoolpleinen, universiteiten en pleinen.”

Een andere stimulans om meer mensen te laten vaccineren is onder andere het invoeren van een eigen bijdrage voor mensen die toegang willen tot evenementen of horecagelegenheden en een testbewijs moeten kunnen overleggen. Volgens De Jonge is het ’logisch’ dat er ’een keer een eind komt’ aan de dure gratis testen die nu door het ministerie beschikbaar worden gesteld. „De rest van de samenleving betaalt dat.”

Prikdrang

Of de eigen bijdrage wordt doorgevoerd wordt later bepaald. D66 is juist warm pleitbezorger van de eigen bijdrage. Onder andere PvdA, GL, SP, PVV, FvD, CU en BBB zijn kritisch op het plan om middels financiële prikkels mensen te bewegen tot vaccinatie. Zij vrezen vaccinatiedwang of -drang. „Voor heel veel mensen is 7,50 toeslag op bijvoorbeeld een bioscoopkaartje een beperking van de keuzevrijheid”, zei PVV-leider Geert Wilders.

De Jonge wijst er echter op dat gevaccineerden, „die bereid zijn alles te doen om deze crisis te bezweren door zich te laten vaccineren”, ook niet moeten opdraaien voor de kosten die moeten worden gemaakt voor mensen die vaccins weigeren.