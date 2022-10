Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Poetin lijkt strijd aan het front op te voeren: ’Mensen worden dag na dag de dood ingejaagd’

Oekraïense brandweermannen proberen te redden wat er te redden valt, na een Russische aanval op een olieopslag in Shakhtarsk, nabij Donetsk. Ⓒ REUTERS

KIEV - Rusland lijkt zich voor te bereiden op een Oekraïense aanval op Cherson. In de afgelopen dagen zijn er duizenden inwoners uit de enige Oekraïense provinciehoofdstad in Russische handen gedeporteerd, terwijl vers gemobiliseerde Russische militairen er juist naartoe zijn gebracht. Helemaal aan de andere kant van het front, bij Bachmoet in Donetsk, is al dagen een felle strijd gaande, omdat de Russen deze stad willen veroveren.