Evert Santegoeds onthult: ‘Dit moest niet uitlekken’

In de laatste Strikt Privé podcast van deze week praten Evert Santegoeds en Jordi Versteegden jou in vogelvlucht bij over het allerlaatste entertainmentnieuws. Zo staat Marieke Elsinga aan de vooravond van haar zwangerschapsverlof. De grote vraag is: zal zij na haar zwangerschap weer aan de slag gaan bij de radio? Heeft Wietze de Jager zijn eigen glazen ingegooid bij 538? En kan Heleen van Royen echt optreden als mediator voor de familie Hazes? Ook vertelt Evert over de ontroerende laatste foto’s van Queen Elizabeth die binnenkort te zien zijn in de Privé.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

Meer