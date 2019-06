Brexit Party van Farage net niet in Lagerhuis

Nigel Farage moet flink zijn geschrokken van de uitslag (archieffoto). Ⓒ AFP

PETERBOROUGH - De nieuwe Brexit Party van de populist Nigel Farage is er net niet in geslaagd een zetel te halen in het Britse Lagerhuis. Labour wist de zetel in een tussentijdse verkiezing in het district Peterborough met zevenhonderd stemmen verschil vast te houden.