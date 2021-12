Wisselvallig weekend, volgende week wel iets zachter

Vrijdag is nog wel een waterkoude dag. Het is bewolkt en met name in de middag valt plaatselijk wat regen of motregen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Heel lokaal kan een vlok natte sneeuw vallen. De wind trekt aan en wordt in het binnenland matig tot vrij krachtig, aan zee kan het zelfs tot windkracht 7 komen. Vanwege de harde wind voelt het een stuk kouder aan dan de 7 graden die de thermometer aangeeft.

Na een regenachtige nacht begint de zaterdag in het hele land min of meer droog. In de loop van de dag dringt een nieuw regengebied vanuit het westen het land binnen en regent het een tijdje. De wind is flink gaan liggen en het wordt tussen de 5 en 8 graden.

In de nacht naar zondag kan de temperatuur in het binnenland tijdens een paar opklaringen hier en daar tot rond het vriespunt dalen. Overdag ontstaan opnieuw een paar buien en daar kan ook natte sneeuw bij zitten. Er stroomt koudere lucht het land in en het kwik ligt tussen 4 graden in het noordoosten en 7 graden in Zeeland.

Ook in de nieuwe week is het bewolkt en trekt geregeld een gebied met regen en natte sneeuw over. Wel wordt het in de loop van de week wat zachter. In de nachten komt het niet meer tot vorst en overdag stijgt het kwik tot een graad of 7.