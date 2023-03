Premium Het beste van De Telegraaf

Grote vraagtekens over haalbaarheid vergaande plannen Berlijn wil olie, gas en kolen in de ban

Door Rob Savelberg

Elektriciteitscentrales zoals deze in het Duitse Boxberg zijn binnen zeven jaar dicht als het aan de Berlijnse Groenen ligt. Vandaag stemmen de inwoners van de hoofdstad per referendum over vergaande maatregelen om de energietransitie te versnellen. Ⓒ Getty Images

BERLIJN - Gas, kolen en olie moeten over zeven jaar in de ban. Over dit voorstel wordt vandaag in Berlijn gestemd. In 2030 dient de Duitse hoofdstad klimaatneutraal te zijn, zo stellen voorstanders van een bindend referendum. De akkoorden van Parijs, om de temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius te beperken, geven twintig jaar meer tijd.