OM ontslaat van ontucht verdachte aanklager

Het Openbaar Ministerie meldde donderdag dat het dienstverband al op 1 januari is beëindigd. De plaatsvervangend hoofdofficier was al geschorst, lopende het strafrechtelijk onderzoek naar de ontucht met de jongen van rond de zestien jaar.

De zaak rond de topman van het OM kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

L. is sinds april al vrij. Het strafrechtelijk onderzoek naar hem is nog niet afgerond. Hij zou tegen betaling seks met de minderjarige jongen hebben gehad, luidt de verdenking. Naast L. zijn er nog zes andere verdachten in deze zaak.