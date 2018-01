Open brief John van den Heuvel aan advocaat: ’Je gaat de discussie uit de weg’

De brief van John van den Heuvel is een reactie op een open brief van de advocaat aan de misdaadverslaggever. Die stuurde hij vanwege een uitspraak van Van den Heuvel met Villamedia waarin hij zei dat advocaten Nico Meijering en Bénédicte Ficq journalisten in gevaar brengen.

’Open brief verdient een open antwoord’

John van den Heuvel schrijft er zelf ook over in zijn column in De Telegraaf. „Eerder deze maand waagde ik het in een groot interview in Villamedia terloops wat kritische opmerkingen te maken over de advocaten Meijering en Ficq, die zich in een reallifesoap op de NPO bepaald niet van hun beste kant lieten zien. Het kwam me op een sommatie te staan en Nico Meijering schreef deze week zelfs een open brief, die door een bevriende misdaadsite werd geplaatst. Een open brief verdient een open antwoord, dus bij dezen.”

Beste Nico,

Ja dat was schrikken hè, dat de zelf gecreëerde bubbel rond jullie liquidatiekantoor even werd doorbroken door wat kritiek. Je was kennelijk zo van de kaart dat je schreef dat kennelijk niemand in mijn omgeving me durft terug te fluiten. Het is wat, dat een kantoor dat zichzelf profileert als hét strafrechtkantoor van Nederland nogal in de war raakt als een journalist durft te beweren dat jullie attitude niet echt een bijdrage levert aan het doorbreken van een nu al vijf jaar durende geweldsspiraal in Amsterdam. Dit terwijl de vermoorde cliënten van jullie kantoor inmiddels niet meer op de vingers van één hand zijn te tellen.

Hoe ik aan die wijsheid kom? Door simpelweg naar de NPO-serie te kijken, waarin jullie je aardig hebben neergezet, maar niet heus. Vrolijk proostend voor de camera’s op de vrijspraak van wat cliënten, die door de rechtbank tandenknarsend moesten worden vrijgelaten. Vragen jullie je op zo’n moment nog af wat de nabestaanden van de slachtoffers in die moordzaak van jullie vinden? We zagen jou Nico, nogal eens mediterend in beeld met een mal petje op. Deed je dat in eigen tijd of valt dat ook onder juridische bijstand op toevoeging (lees: op kosten van de Staat).

Je opende de deuren van jullie kantoor om de advocatuur een beter imago te geven, zei je in een interview in de Volkskrant. Dat beeld was door het glamourgedrag van advocaten als Moszkowicz en Hiddema nogal bezoedeld, vond je. Los van het feit of het nou zo fijntjes is om deze (ex-) confrères een trap na te geven, vrees ik dat die serie nu precies het imago versterkt wat de gemiddelde Nederlander van een strafadvocaat heeft. Jullie hebben jezelf geen dienst bewezen. Verder lees ik in je open brief veel van hetzelfde. Namelijk de discussie uit de weg gaan, problemen juridiseren en, vooral, vlucht- en Calimerogedrag. Een zichzelf nogal serieus nemende strafrechtadvocaat onwaardig.