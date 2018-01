Bios vertoont verboden Stalinfilm toch

De ongeveer tachtig plaatsen in de bioscoopzaal waren allemaal bezet. Sommige bezoekers moesten op de grond zitten.

De licentie voor de film werd dinsdag teruggetrokken na een besloten voorvertoning voor adviseurs van het ministerie. De film speelt zich af in de dagen na Stalins dood, waarin een kernteam van ministers probeert de macht over de Sovjet-Unie te krijgen. Dinsdag zou de film van de Britse regisseur Armando Iannucci eigenlijk in première gaan in Rusland.