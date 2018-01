Samantha maakt zich op voor eerste liveshow ’The Voice’

Samantha Steenwijk in actie tijdens ’The Voice of Holland’ Ⓒ RTL/Talpa

Amsterdam - Samantha Steenwijk zorgt voor spektakel in The voice of Holland. Na een veelbesproken coachwissel en het uitschakelen van het andere talent dat Nederlandstalig zingt, staat ze vrijdagavond in de eerste liveshow. „Alle kandidaten hebben een rugzak, maar het is alsof ik éxtra moet presteren.”