Paard op ’terras’ renovatieflat

Het voormalige ING-kantoor in Amsterdam-West wordt grondig verbouwd, zodat er negentig koopwoningen in de verkoop kunnen. Opvallend is het ontwerp, dat architect TANK op de website toont. Daarop zien we dat elk appartement een ’voortuin’ heeft, met plek voor bomen, struiken en blijkbaar ook vrij grote hoefdieren. Voor één appartement staat namelijk een bruin paard afgebeeld.

Konijntjes

Mogelijk moeten potentiële kopers een landelijk, ’groen’ gevoel krijgen bij het zien van zo veel leven. De toren heeft als naam ’De Voortuinen’ en op het ontwerp zien we bijzonder veel mensen in de flat die in de buitenlucht recreëren. Ook duiken er konijntjes op in een plantenbak.

Ook twee snoezige konijntjes wisten een plekje te veroveren in het ontwerp. Ⓒ TANK Architecture

Op alle twaalf de verdiepingen komen grote plantenbakken te staan en een irrigatiesysteem moet al dat groen voorzien van water. Dit zal het gebouw ook koel houden.

De liften die nu midden in het oorspronkelijke kantoorgebouw zitten, worden naar de buitenkant verplaatst, zo is te lezen op de website. ”Zo ontstaat er meer woonruimte voor de appartementen en stap jij meteen vanuit het liftportaal jouw eigen appartement in.”

Wooneenheden kunnen ’gemakkelijk samengevoegd of opgedeeld worden’. Daardoor wordt een studentenkamer of Airbnb met een eigen buitendeur mogelijk, zo adverteert de projectleider.

In hoeverre de toren echt zo groen en vol leven zal worden als de architect men wil doen geloven, zal na moeten blijken, zodra de nieuwe bewoners hun intrek doen. De flat moet in 2019 klaar zijn.