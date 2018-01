Huisdieren massaal te dik

Dat er een verband bestaat tussen overgewicht bij honden en hun baasjes is al eens aangetoond. „We zijn benieuwd of een hond een positieve rol kan spelen in het verliezen van overgewicht bij hun eigenaren, en welke invloed het gewicht van het baasje heeft op de hond”, zegt onderzoeker Ronald Corbee van de Faculteit Diergeneeskunde.

Hulp bij afvallen

Deelnemers krijgen een intakegesprek en worden gevraagd naar hun eet- en beweegpatroon. Vervolgens krijgen ze acht weken hulp bij het afvallen en werken aan hun conditie. Baasje en hond worden gewogen en gemeten aan het begin en aan het eind van het onderzoek.

In een eerder onderzoek lag het accent juist op te dikke honden. Corbee „Door de hond af te laten vallen, gingen baasjes ook nadenken over hun eetpatroon.” De resultaten van beide onderzoeken worden uiteindelijk naast elkaar gelegd.

Helft van honden en katten te dik

Studenten van de faculteit voerden onder leiding van Corbee een voorstudie uit bij dierenartsen. Daaruit bleek dat maar liefst de helft van de honden (en katten) te dik is.

De universiteit zoekt overigens nog deelnemers. Er meldden zich al 14 kandidaten, maar er is plek voor 16 extra. De eisen: baasjes moeten een Body Mass Index (BMI) van 25 of meer hebben en in de buurt van Utrecht wonen. De hond hoeft geen overgewicht te hebben, maar dat mag wel.