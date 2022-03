Deze maand nu al de zonnigste maart ooit in Nederland

Vrijdag is het de zeventiende zonnige dag van de maand. Maart 2022 heeft nu het oude record uit 2014 al verbroken. Toen kwam het landelijk aantal zonuren uit op 208. Weer.nl denkt dat maart uiteindelijk kan uitkomen op 250 zonuren. Dat is bijna 50 uur meer dan in een normale zomermaand. Het zonnige weer deze maand komt door hogedrukgebieden boven en in de buurt van Nederland.

Mogelijk wordt deze maand ook de droogste maart ooit. Verder kende de maand ook koude nachten met meer vorst dan in het hele winterseizoen. Komende week is het fraaie lenteweer voorbij en krijgt Nederland te maken met winterachtig weer. In de nachten kan het op grote schaal gaan vriezen.

Zorgen

Verschillende waterschappen maken zich zorgen over dalende grondwaterstanden en droogte, nu het in delen van Nederland al vier weken helemaal niet heeft geregend. Vooral in Brabant, waar veel gebieden helemaal afhankelijk zijn van regen, worden maatregelen genomen. Waterschap Aa en Maas noemt het uitblijven van regen in maart „heel uitzonderlijk” en zegt dat het nooit eerder in maart zo droog is geweest, tenzij het voor 1 april nog flink gaat regenen.

In februari heeft het nog veel en lang geregend en was er in delen van het land grote wateroverlast. Nu zijn Friesland en Groningen de enige provincies waar nog geen waarschuwing geldt voor extra risico op natuurbranden. In zandgebieden in de rest van het land raakt de watervoorraad in de bodem snel op, terwijl beken en sloten ook minder water afvoeren dan normaal.