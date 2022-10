Groen licht voor mega trainingsmissie EU: training voor 15.000 Oekraïense militairen

Het is de bedoeling om in totaal zo’n 15.000 Oekraïense militairen te trainen in Polen en Duitsland. Het kan gaan om basisvaardigheden voor nieuwe rekruten, maar ook om specialistische trainingen voor het gebruik van westers wapentuig.

100 miljoen euro

Nederland geeft samen met Duitsland al trainingen in het gebruik van pantserhouwitsers. In het Verenigd Koninkrijk draait ons land mee met het geven van basistrainingen. Of Nederland een bijdrage gaat leveren aan de ruim 100 miljoen euro kostende EU-missie is nog niet duidelijk.

Het ministerie van Defensie onderzoekt of het mensen kan leveren voor het hoofdkwartier van de missie in Brussel. „Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om trainers en trainingen aan te bieden”, zo laat Den Haag weten.

Van de 27 lidstaten wil alleen Hongarije niets weten van de missie. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) hamert na afloop van overleg met zijn collega’s in Luxemburg op het belang van eenheid. „Dat is niet alleen door mij, maar ook door velen expliciet naar voren gebracht.”