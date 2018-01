Verdachten dode man Den Hoorn vrijgelaten

De 59-jarige man uit Den Hoorn werd maandagavond levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Kloosterpad. Uit een buurtonderzoek en na het horen van getuigen bleek dat er maandagmiddag mogelijke ruzie was. Enkele uren na deze ruzie troffen agenten de dode aan en hielden de drie in de directe omgeving aan.