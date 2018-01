Twee mannen met steekwonden aangetroffen in Rotterdam

Onderzoek in de Verboomstraat. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - In Rotterdam-Charlois zijn donderdag aan het einde van de middag twee mannen neergestoken. Een van de mannen is een bewoner van een huis in de Verboomstraat. De tweede werd gewond binnengebracht bij het Ikazia Ziekenhuis. Het slachtoffer werd vergezeld door een vrouw.