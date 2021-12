LIVE | Voortzetting Marengo-proces in zwaarbeveilige bunker met Mocro-maffiakopstukken

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

In december staan negen zittingsdagen gepland. Tijdens de eerste, vorige week dinsdag, zei hoofdverdachte Ridouan Taghi: „Ik ga nog liever dood te gaan of levenslang in isolatie, dan dat ik ooit namen zal noemen of met de vinger naar iemand zal wijzen om mezelf vrij te pleiten.”

’Hij liegt’

Afgelopen dinsdag had de rechtbank grote moeite om Marengo-verdachte Mohamed R. in toom te houden tijdens zijn verhoor van de kroongetuige. In het omvangrijke liquidatieproces werden enkele deeldossiers besproken die eerder waren blijven liggen. R., voormalig beste vriend van kroongetuige Nabil B., kreeg ook de mogelijkheid om vragen te stellen, wat ontaardde in een nauwelijks te stoppen spraakwaterval.

R. stelde de kroongetuige meerdere vragen over PGP-telefoons, waarmee versleutelde berichten verstuurd kunnen worden. De kroongetuige gaf aan dat informatie hem niet meer helemaal helder bijstond, waarop R. fulmineerde: „Hij liegt, het staat hem wel bij.” De kroongetuige heeft ook belastende verklaringen over zijn voormalige vriend afgelegd, over betrokkenheid bij liquidaties. R. ontkent alle aantijgingen.

R. moet het momenteel zonder advocaat doen omdat zijn advocaat Nico Meijering eerder besloot „de verdediging niet meer actief te voeren” uit protest. Hij heeft de afgelopen weken het dossier namelijk niet op een fatsoenlijke manier kunnen bespreken, omdat er geen gegevensdragers meer de EBI, de zwaar beveiligde gevangenis in Vught, naar binnen mogen.

Uitgeleverd

Hoofdverdachte in het Marengo-proces is Ridouan Taghi. Een andere hoofdverdachte is Saïd R. Hij is vorige week aan Nederland uitgeleverd, nadat hij begin vorig jaar in Colombia was opgepakt. Saïd is de oudere broer van Mohamed R.